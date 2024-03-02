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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 00:48 | Обновлено 02 марта 2024, 01:20
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0

Капитан Динамо может пропустить матчи юношеской сборной Украины

Назар Балаба вне игры из-за травмы

02 марта 2024, 00:48 | Обновлено 02 марта 2024, 01:20
260
0
Капитан Динамо может пропустить матчи юношеской сборной Украины
ФК Динамо. Назар Балаба

Как стало известно Sport.ua, капитан юношеской команды «Динамо» Назар Балаба может пропустить элит-раунд для сборной Украины за право поехать на Евро U-19.

Балаба пропустил последние два матча юношеского чемпионата Украины против «Металлиста-1925» и «Черноморца». Центральный защитник имеет проблемы со здоровьем еще после зимних сборов в Турции. Назар рискует не восстановиться до начала турнира. Первую квалификацию на Евро U-19 на Мальте Балаба также пропустил.

15 марта сборная Украины U-19 должна провести первую тренировку в Скопье. Сам элит-раунд запланирован с 20 по 26 марта. Среди соперников сборной Украины - юношеские команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы квалифицируется на Евро.

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Источник Sport.ua
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