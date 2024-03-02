Полесье может подписать Жуниора Мораеса

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» может подписать 36-летнего бразильца Жуниора Мораеса. Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев в весенней части сезона может рассчитывать только на Филиппа Будковского и Дениса Ндукве, который только играл на уровне Второй лиги. Как известно, бразилец Ариэльсон покинул команду зимой.

По нашей информации, приоритетом для подписания был форвард из Франции, но переговоры о переходе не принесли успеха.

Агенты предложили «Полесью» подписать 36-летнего Жуниора Мораеса, который с 1 июля находится без клуба. Последней командой Мораеса был «Коринтианс».

В УПЛ Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург», «Динамо» и «Шахтер».