Футболисты из Вьетнама пожизненно дисквалифицированы за договорной матч

Пяти вьетнамским футболистам предъявлены обвинения по делу о договорных матчах.

Федерация футбола Вьетнама уже дисквалифицировала игроков пожизненно, но им также грозит тюремный срок.



В четверг в провинции Ба Риа-Вунгтау, расположенной на юге Вьетнама, власти подали в суд на пять футболистов одной команды. Этим игрокам в настоящее время предъявлены обвинения в причастности к договорным матчам во внутреннем турнире второго дивизиона.

Во второй лиге Вьетнама разразился скандал, когда пять игроков клуба «Ба Риа Вунг Тау» столкнулись с обвинениями в договорных матчах. Инцидент произошел во время матча против «СХБ Дананг» 24 декабря 2023 года. В нем фигурируют вратарь Нгуен Сон Хай, полузащитник Ле Банг Гиа Хуй, нападающий Нгуен Куанг Хуй, центральный защитник Чан Ки Ань и нападающий Фам Ван Фонг. Предположительно, они делали ставки на победу соперников через сайты футбольных ставок. Несмотря на то, что поначалу Ба Риа Вунг Тау вел 1:0, в конечном итоге проиграл 1:3, пропустив три гола на последних минутах.

Полковник Буй Ван Тао, директор департамента общественной безопасности Ба Риа-Вунгтау, подтвердил, что расследование продолжается. Игроков отпустили под залог, пока продолжается расследование. В ответ на инцидент президент футбольного клуба «Ба Риа Вунг Тау» Динь Хонг Винь расторг контракты с пятью игроками.