Стало известно, почему полузащитник Тилль играет за ЛНЗ под 1-м номером

Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Одной из самых больших неожиданностей матча был номер полузащитника ЛНЗ Оливье Тилля: люксембуржец вышел на поле с «1» на спине.

Корреспондент УПЛ-ТВ Эля Иванюкович рассказала, почему люксембургский полузащитник черкасского ЛНЗ Оливье Тилль будет выступать за команду под первым номером:

«Тилль сначала один номер выбирал – был занят, второй – занят, третий – так же занят. Он говорит: «Давайте я буду уже вашим первым номером». Вот так сошлись на этом как бы вратарском номере».