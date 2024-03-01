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  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Надеюсь, мне снова удастся забить Шахтеру»
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 20:35 |
213
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Надеюсь, мне снова удастся забить Шахтеру»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

01 марта 2024, 20:35 |
213
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Надеюсь, мне снова удастся забить Шахтеру»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Дмитрий, впереди важный матч, настоящая битва тура. Как команда настраивается на поединок?

– Готовимся как и к любому другому сопернику, ничего необычного. Все понимают, какой результат нам нужен. Да, в каждой встрече «Кривбасс» стремится только побеждать, и этот матч – не исключение.

– В первом круге в Кривом Роге была зафиксирована боевая ничья 3:3. Ты забил один из голов. Какие воспоминания остались с той игры?

– Матч тогда получился очень динамичным и интересным. Надеюсь, что в воскресенье болельщики также увидят классный футбол в исполнении обеих команд. Надеюсь, мне снова удастся забить «Шахтеру».

– «Шахтер» – один из грандов украинского футбола. Как бы еще ты мог охарактеризовать будущего соперника?

– «Шахтер» всегда был одной из лучших команд Украины. Они регулярно ведут борьбу за чемпионство и представляют нашу страну в еврокубках. Что тут еще сказать, это сильная и техничная команда. Кто является фаворитом игры в воскресенье? Трудно ответить. Обе команды будут биться только за три очка.

– Этот матч для «Кривбасса» – один из главных во второй части сезона?

– Для нас пока каждый поединок самый главный. Мы ни в коем случае не разделяем соперников на главных и второстепенных. Для «Кривбасса» каждый из матчей, которые остались до конца чемпионата, как финал.

Матч «Шахтер» – «Кривбасса» состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Дмитрий Хомченовский
Источник ФК Кривбасс
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