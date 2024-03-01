Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Надеюсь, мне снова удастся забить Шахтеру»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»
Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».
– Дмитрий, впереди важный матч, настоящая битва тура. Как команда настраивается на поединок?
– Готовимся как и к любому другому сопернику, ничего необычного. Все понимают, какой результат нам нужен. Да, в каждой встрече «Кривбасс» стремится только побеждать, и этот матч – не исключение.
– В первом круге в Кривом Роге была зафиксирована боевая ничья 3:3. Ты забил один из голов. Какие воспоминания остались с той игры?
– Матч тогда получился очень динамичным и интересным. Надеюсь, что в воскресенье болельщики также увидят классный футбол в исполнении обеих команд. Надеюсь, мне снова удастся забить «Шахтеру».
– «Шахтер» – один из грандов украинского футбола. Как бы еще ты мог охарактеризовать будущего соперника?
– «Шахтер» всегда был одной из лучших команд Украины. Они регулярно ведут борьбу за чемпионство и представляют нашу страну в еврокубках. Что тут еще сказать, это сильная и техничная команда. Кто является фаворитом игры в воскресенье? Трудно ответить. Обе команды будут биться только за три очка.
– Этот матч для «Кривбасса» – один из главных во второй части сезона?
– Для нас пока каждый поединок самый главный. Мы ни в коем случае не разделяем соперников на главных и второстепенных. Для «Кривбасса» каждый из матчей, которые остались до конца чемпионата, как финал.
Матч «Шахтер» – «Кривбасса» состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени.
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