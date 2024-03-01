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  4. ФОТО. Шахтер помог Локомотиву, базу которого уничтожила российская ракета
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 19:23 |
1143
4

ФОТО. Шахтер помог Локомотиву, базу которого уничтожила российская ракета

К воспитанникам киевской команды приехал Виктор Цуканов

01 марта 2024, 19:23 |
1143
4
ФОТО. Шахтер помог Локомотиву, базу которого уничтожила российская ракета
ФК Шахтер

23 января 2024 года россияне совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, в результате которой была практически полностью уничтожена база киевского «Локомотива».

ФК «Шахтер» принял решение помочь «Локомотиву» мячами и другим спортивным инвентарем (фишки, манишки, барьеры), которые Виктор Цуканов лично передал представителям столичного клуба. Также футболист первой команды «горняков» принял участие в тренировке игроков академии «Локомотива», после чего ответил на их вопросы, раздал автографы и сделал фото.

«Очень приятно видеть, как радуются дети. Эта встреча напомнила мне приятные моменты из детства, когда я имел возможность играть с известными футболистами. Передал приветствие игрокам местной академии от нашей команды, также привезли спортивный инвентарь. Приятно участвовать в проектах, которые имеют целью мотивировать молодежь. Важно понимать, что совместная помощь позволяет легче преодолевать жизненные вызовы», – сказал Виктор Цуканов.

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Виктор Цуканов Шахтер Донецк Локомотив Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Bulba_sumkin
Вот гады какие, детям помогли, сволочи! Как они посмели?! Могли лучше в Монако эти деньги прогудеть, по примеру столичных евреев!)
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0
Dimonchik
Ото потролили, знатно, Шубкиса и ко)
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