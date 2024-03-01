ФОТО. Шахтер помог Локомотиву, базу которого уничтожила российская ракета

23 января 2024 года россияне совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, в результате которой была практически полностью уничтожена база киевского «Локомотива».

ФК «Шахтер» принял решение помочь «Локомотиву» мячами и другим спортивным инвентарем (фишки, манишки, барьеры), которые Виктор Цуканов лично передал представителям столичного клуба. Также футболист первой команды «горняков» принял участие в тренировке игроков академии «Локомотива», после чего ответил на их вопросы, раздал автографы и сделал фото.

«Очень приятно видеть, как радуются дети. Эта встреча напомнила мне приятные моменты из детства, когда я имел возможность играть с известными футболистами. Передал приветствие игрокам местной академии от нашей команды, также привезли спортивный инвентарь. Приятно участвовать в проектах, которые имеют целью мотивировать молодежь. Важно понимать, что совместная помощь позволяет легче преодолевать жизненные вызовы», – сказал Виктор Цуканов.