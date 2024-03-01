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Англия
01 марта 2024, 19:20 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
132
0

Брентфорд Ярмолюка потерял основного центрбека до конца сезона

Бен Ми сломал голеностопный сустав

01 марта 2024, 19:20 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
132
0
Брентфорд Ярмолюка потерял основного центрбека до конца сезона
ФК Брентфорд. Бен Ми

Центральный защитник «Брентфорда» Бен Ми получил серьезную травму и вылетел до конца сезона.

Как сообщает официальный сайт «пчел», футболист получил повреждение в выездном матче АПЛ против «Вест Хэма». Как показало последующее медобследование, Бен получил перелом голеностопного сустава. Таким образом защитник вынужден будет пропустить минимум три месяца, а это означает, что в нынешнем сезоне он больше не сыграет.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ми провел за «Брентфорд» 18 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

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Бен Ми Брентфорд травма голеностопа Английская Премьер-лига
Источник ФК Брентфорд
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