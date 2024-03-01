Арсенал может купить игрока на позицию Зинченко. Названа причина
Лондонский клуб начал планировать новые трансферы на следующее лето
Лондонский «Арсенал» начал планировать новые трансферы на следующее лето.
По информации журналиста The Athletic Давида Орнштейна, в первую очередь «канониры» хотят приобрести центрального нападающего. «Арсенал» также может рассмотреть трансфер фулбека, если у Такехиро Томиясу и Александра Зинченко будут проблемы со здоровьем.
Журналист отмечает, что пока не известно, готов ли «Арсенал» вообще продлевать контракт с Зинченко, ведь он заканчивается в конце сезона 2025-26.
Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».
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