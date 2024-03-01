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  4. Арсенал может купить игрока на позицию Зинченко. Названа причина
Англия
01 марта 2024, 19:51 |
445
1

Арсенал может купить игрока на позицию Зинченко. Названа причина

Лондонский клуб начал планировать новые трансферы на следующее лето

01 марта 2024, 19:51 |
445
1
Арсенал может купить игрока на позицию Зинченко. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» начал планировать новые трансферы на следующее лето.

По информации журналиста The Athletic Давида Орнштейна, в первую очередь «канониры» хотят приобрести центрального нападающего. «Арсенал» также может рассмотреть трансфер фулбека, если у Такехиро Томиясу и Александра Зинченко будут проблемы со здоровьем.

Журналист отмечает, что пока не известно, готов ли «Арсенал» вообще продлевать контракт с Зинченко, ведь он заканчивается в конце сезона 2025-26.

Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».

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Источник The Athletic
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Serhii P.
Зінченко вже бабло заробив, йому плювати
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