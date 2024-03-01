ПСЖ хочет продлить контракт с защитником, которым интересуется Реал

После новостей о том, что «Реал» хочет приобрести у ПСЖ защитника Ашрафа Хакими, парижский клуб начал переговоры о продлении контракта с марокканцем, сообщает журналист Абдулла Булма.

Хакими, который является воспитанником мадридского клуба и в прошлом уже выступал за первую команду «Реала» (17 матчей во всех турнирах за «сливочных» в сезоне-2017/2018), является игроком ПСЖ с 2021 года, а его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Отметим, что сейчас 25-летний Хакими получает в ПСЖ более 10 млн евро в год «чистыми».