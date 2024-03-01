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Франция
01 марта 2024, 18:50 |
346
0

ПСЖ хочет продлить контракт с защитником, которым интересуется Реал

Ашраф Хакими является воспитанником мадридского клуба

01 марта 2024, 18:50 |
346
0
ПСЖ хочет продлить контракт с защитником, которым интересуется Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

После новостей о том, что «Реал» хочет приобрести у ПСЖ защитника Ашрафа Хакими, парижский клуб начал переговоры о продлении контракта с марокканцем, сообщает журналист Абдулла Булма.

Хакими, который является воспитанником мадридского клуба и в прошлом уже выступал за первую команду «Реала» (17 матчей во всех турнирах за «сливочных» в сезоне-2017/2018), является игроком ПСЖ с 2021 года, а его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Отметим, что сейчас 25-летний Хакими получает в ПСЖ более 10 млн евро в год «чистыми».

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Источник Twitter
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