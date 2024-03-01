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Португалия
01 марта 2024, 18:45 | Обновлено 01 марта 2024, 19:15
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0

ВИДЕО. Майк Тайсон поздравил клуб Трубина с юбилеем

Легендарный боксер давно поддерживает «Бенфику»

01 марта 2024, 18:45 | Обновлено 01 марта 2024, 19:15
510
0
ВИДЕО. Майк Тайсон поздравил клуб Трубина с юбилеем
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

В социальных сетях «Бенфика» выложила видео, на котором легендарный боксер Майк Тайсон обращается к болельщикам, накинув на шею клубный шарф.

«Поздравляю вас со 120-летним юбилеем. Черная пантера навсегда», – сказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

Отметим, что прозвище Черная пантера носил Эйсебио, самый известный игрок португальского клуба.

Любовь Тайсона к «Бенфике» возникла благодаря тому, что один из его близких друзей давным-давно подарил ему футболку португальского клуба.

«Прошло много лет, но у меня дома до сих пор хранится этот комплект. Его подарил мне мой друг, сын португальских иммигрантов в США.

Он всегда говорил со мной о «Бенфике» и своей страсти к клубу, поэтому мне стало любопытно. Я читал об истории клуба», – рассказывал Майк Тайсон ранее.

Отметим, что цвета «Бенфики» защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.

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Майк Тайсон Бенфика видео
Источник Sport.ua
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