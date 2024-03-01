ВИДЕО. Майк Тайсон поздравил клуб Трубина с юбилеем
Легендарный боксер давно поддерживает «Бенфику»
В социальных сетях «Бенфика» выложила видео, на котором легендарный боксер Майк Тайсон обращается к болельщикам, накинув на шею клубный шарф.
«Поздравляю вас со 120-летним юбилеем. Черная пантера навсегда», – сказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе.
Отметим, что прозвище Черная пантера носил Эйсебио, самый известный игрок португальского клуба.
Любовь Тайсона к «Бенфике» возникла благодаря тому, что один из его близких друзей давным-давно подарил ему футболку португальского клуба.
«Прошло много лет, но у меня дома до сих пор хранится этот комплект. Его подарил мне мой друг, сын португальских иммигрантов в США.
Он всегда говорил со мной о «Бенфике» и своей страсти к клубу, поэтому мне стало любопытно. Я читал об истории клуба», – рассказывал Майк Тайсон ранее.
Отметим, что цвета «Бенфики» защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.
🥊 O amor não tem fronteiras! ❤️🔥#EPluribusUnum • #120Anos pic.twitter.com/29ZBx93Avn— SL Benfica (@SLBenfica) February 28, 2024
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