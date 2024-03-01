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  4. Mирон MАРКЕВИЧ: «Я уже определился с составом на сезон»
Украина. Первая лига
01 марта 2024, 18:22 |
1028
0

Mирон MАРКЕВИЧ: «Я уже определился с составом на сезон»

Главный тренер львовян – о контрольном матче с тернопольской «Нивой»

01 марта 2024, 18:22 |
1028
0
Mирон MАРКЕВИЧ: «Я уже определился с составом на сезон»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Сегодня футболисты «Карпат» в очередном спарринге взяли верх над тернопольской «Нивой» – 2:1.

Главный тренер «зелено-белых» Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от прошедшего в Ужгороде противостояния:

- Подопечные, видимо, были уверены, что победят без особого труда. И из-за недооценки соперника чуть не поплатились. Надеюсь, что этот спарринг в Ужгороде станет для них хорошим уроком на будущее: оппонента нужно уважать. К счастью, в конце поединка «Карпаты» активизировались и добыли волевую победу. Но определенный неприятный осадок остался.

Я практически определился с основным составом, хотя многое еще будет зависеть от того, появятся ли в нашем расположении в ближайшие дни легионеры. А генеральной проверкой готовности к весенней части сезона станет спарринг с «Шахтером», который состоится 16 марта во Львове на стадионе «Украина».

Свой очередной контрольный матч «Карпаты» проведут 5 марта со стрыйской «Скалой 1911».

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Мирон Маркевич Карпаты Львов товарищеские матчи Нива Тернополь Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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