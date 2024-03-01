Киченок/Калашникова – Зейналова/Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Остине
1 марта украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США) в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Оксана Калашникова из Грузии сразятся против украинки Сабины Зейналовой и Майи Джойнт из Австралии. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Ван. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
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Победительницы матча сразятся против дуэта Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды).
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