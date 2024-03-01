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  4. Киченок/Калашникова – Зейналова/Джойнт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 марта 2024, 18:27 | Обновлено 01 марта 2024, 18:45
185
0

Киченок/Калашникова – Зейналова/Джойнт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Остине

01 марта 2024, 18:27 | Обновлено 01 марта 2024, 18:45
185
0
Киченок/Калашникова – Зейналова/Джойнт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

1 марта украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Оксана Калашникова из Грузии сразятся против украинки Сабины Зейналовой и Майи Джойнт из Австралии. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Ван. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча сразятся против дуэта Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды).

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Источник Sport.ua
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