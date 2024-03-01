Экс-тренер Металлурга рассказал, как Гвардиола учил его ставить тики-таку
Жилмар в свое время стажировался в «Барселоне»
Бывший тренер запорожского «Металлурга» и ФК «Львов» Жилмар рассказал, как во время стажировки в «Барселоне» Жузеп Гвардиола учил его ставить команде контроль мяча:
«У «Львова» не было возможностей приглашать игроков уровня Фернандиньо из «Шахтера», но при правильном скаутинге и выстроенной структуре можно сделать проект, который в перспективе выстрелит.
Помню, как попал на стажировку к Гвардиоле в «Барселону». Я спросил Жузепа: «Как играть тики-таку в запорожском «Металлурге», когда у тебя нет Иньесты, Хави, Бускетса?» Жузеп ответил: «Жилмар, это не проблема. Контроль мяча ты можешь поставить, когда в твоем распоряжении есть футболисты хорошего уровня».
Ранее Жилмар поделился мыслями относительно бразильского новичка «Шахтера» Кевина.
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