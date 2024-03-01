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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 17:59 |
335
0

Экс-тренер Металлурга рассказал, как Гвардиола учил его ставить тики-таку

Жилмар в свое время стажировался в «Барселоне»

01 марта 2024, 17:59 |
335
0
Экс-тренер Металлурга рассказал, как Гвардиола учил его ставить тики-таку
ФК Львов. Жилмар

Бывший тренер запорожского «Металлурга» и ФК «Львов» Жилмар рассказал, как во время стажировки в «Барселоне» Жузеп Гвардиола учил его ставить команде контроль мяча:

«У «Львова» не было возможностей приглашать игроков уровня Фернандиньо из «Шахтера», но при правильном скаутинге и выстроенной структуре можно сделать проект, который в перспективе выстрелит.

Помню, как попал на стажировку к Гвардиоле в «Барселону». Я спросил Жузепа: «Как играть тики-таку в запорожском «Металлурге», когда у тебя нет Иньесты, Хави, Бускетса?» Жузеп ответил: «Жилмар, это не проблема. Контроль мяча ты можешь поставить, когда в твоем распоряжении есть футболисты хорошего уровня».

Ранее Жилмар поделился мыслями относительно бразильского новичка «Шахтера» Кевина.

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Жилмар Жузеп Гвардиола Металлург Запорожье Барселона чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Украинский футбол
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