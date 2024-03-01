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ITF
01 марта 2024, 18:14 | Обновлено 01 марта 2024, 18:49
616
0

Чешская федерация тенниса попала в масштабный скандал с мошенничеством

Пяти членам федерации грозит до десяти лет заключения

01 марта 2024, 18:14 | Обновлено 01 марта 2024, 18:49
616
0
Чешская федерация тенниса попала в масштабный скандал с мошенничеством
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Чешской теннисной федерации Иво Кадерка и еще девять человек были задержаны и обвинены в мошенничестве в крупных размерах. Им может грозить до десяти лет заключения.

Основные фигуранты миллионной мошеннической схемы с субсидиями: председатель федерации, финансовый директор и бухгалтер, а также член наблюдательного совета и руководитель спортивной ассоциации.

Сообщается, что федерация направляла значительную часть государственных средств в ассоциацию, которая контролировалась лицом, подозреваемым в мошенничестве.

В 2021 году федерация тенниса получила почти 5,5 миллиона евро от Национального спортивного агентства, а в 2022 году субсидия составила почти 5,6 миллиона евро. По мошеннической схеме в 2021 году перечислено более 1,6 миллиона евро. В 2022 году эта сумма составила почти 1,4 миллиона евро, то есть 29% и 25% соответственно от общей суммы.

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криминал
Источник Radio Prague International
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