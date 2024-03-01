Чешская федерация тенниса попала в масштабный скандал с мошенничеством
Пяти членам федерации грозит до десяти лет заключения
Президент Чешской теннисной федерации Иво Кадерка и еще девять человек были задержаны и обвинены в мошенничестве в крупных размерах. Им может грозить до десяти лет заключения.
Основные фигуранты миллионной мошеннической схемы с субсидиями: председатель федерации, финансовый директор и бухгалтер, а также член наблюдательного совета и руководитель спортивной ассоциации.
Сообщается, что федерация направляла значительную часть государственных средств в ассоциацию, которая контролировалась лицом, подозреваемым в мошенничестве.
В 2021 году федерация тенниса получила почти 5,5 миллиона евро от Национального спортивного агентства, а в 2022 году субсидия составила почти 5,6 миллиона евро. По мошеннической схеме в 2021 году перечислено более 1,6 миллиона евро. В 2022 году эта сумма составила почти 1,4 миллиона евро, то есть 29% и 25% соответственно от общей суммы.
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