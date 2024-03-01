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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 17:48 | Обновлено 01 марта 2024, 17:49
73
0

Дмитрий КАПИНУС: «Знаем, что Минай – боевая команда»

Защитник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»

01 марта 2024, 17:48 | Обновлено 01 марта 2024, 17:49
73
0
Дмитрий КАПИНУС: «Знаем, что Минай – боевая команда»
ФК Металлист 1925. Дмитрий Капинус

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Дмитрий Капинус поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против «Миная».

– Дмитрий, как проходит подготовка к матчу с «Минаем»?

– Все ребята очень серьезно настроены. Подготовка такова, что на боевую игру настраиваемся, потому что знаем, что «Минай» – это боевая команда. У них пришел новый главный тренер. Поэтому там ребята стараются, поскольку они на последнем месте в турнирной таблице. Будет очень тяжелый бой.

– Что можешь сказать о «Минае»?

– Мы видели, что они в 5 защитников играют, без фланговых нападающих. Будет интересно посмотреть, как они это все будут выполнять.

– Не давит на команду то, что все от вас ожидают победы?

– Я думаю, что давит немножко. Но это не будет нам мешать, потому что уже нечего терять. Нужно только побеждать, нужно брать три зачетных балла.

– В прошлом сезоне ты травмировался против «Миная». Были повреждения уже и в течение этого сезона. Как сейчас себя чувствуешь, все эти проблемы удалось оставить позади?

– Да, слава Богу, все хорошо. Я помню тот момент, когда в матче против «Миная» травмировался. Очень серьезная травма была, но сейчас все хорошо, поэтому готовлюсь к игре?

– Подписание полноценного долгосрочного контракта с «Металлистом 1925» – добавляет уверенности, вдохновения, мотивации?

– Конечно. Подписал полноценный контракт, теперь можно рассчитывать на этот клуб, не думать о том, что это аренда, не знаешь, куда пойдешь завтра. Теперь полностью отдаюсь клубу.

– Насколько тебе удалось привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба? Кажется, здесь фланговый защитник должен больше работать, но и больше в атаку ходить?

– Да, немножко больше надо бегать, но и больше в атаку подключаешься. Это мне импонирует. Поэтому все в порядке.

Матч «Минай» – «Металлист 1925» состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Капинус Металлист 1925 Минай Минай - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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