Мечтал попасть в сборную. Жабченко высказался об украинце, поехавшем в рф

Бывший главный тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко рассказал, замечал ли ранее антиукраинские взгляды футболиста Артура Мурзы, который сейчас находится на просмотре в подмосковных «химках».

– За ним не было замечено каких-то антиукраинских взглядов?

– Это точно не про Артура. Я с ним говорил. Он мечтал попасть сборную Украины. Мне он очень импонирует как игрок и по человеческим качествам. Что его могло натолкнуть на это решение? Я думаю, что это влияние окружения. Мне жаль, если он выберет «химки». Он мог бы усилить не одну команду УПЛ. Ту же «Оболонь», «Верес» и быть полезным украинскому футболу.

– Ваше отношение к его переходу?

– Мне неприятно, что наши пацаны выбирают Россию. Не думают о последствиях, как это на них повлияет в будущем. Закапывают себя бесперспективностью. Возможно, из-за публичности он изменит свое решение.