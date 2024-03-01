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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 17:34 |
1117
0

Мечтал попасть в сборную. Жабченко высказался об украинце, поехавшем в рф

Ранее тренер не замечал за Артуром Мурзой антиукраинских взглядов

01 марта 2024, 17:34 |
1117
0
Мечтал попасть в сборную. Жабченко высказался об украинце, поехавшем в рф
Артур Мурза

Бывший главный тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко рассказал, замечал ли ранее антиукраинские взгляды футболиста Артура Мурзы, который сейчас находится на просмотре в подмосковных «химках».

– За ним не было замечено каких-то антиукраинских взглядов?

– Это точно не про Артура. Я с ним говорил. Он мечтал попасть сборную Украины. Мне он очень импонирует как игрок и по человеческим качествам. Что его могло натолкнуть на это решение? Я думаю, что это влияние окружения. Мне жаль, если он выберет «химки». Он мог бы усилить не одну команду УПЛ. Ту же «Оболонь», «Верес» и быть полезным украинскому футболу.

– Ваше отношение к его переходу?

– Мне неприятно, что наши пацаны выбирают Россию. Не думают о последствиях, как это на них повлияет в будущем. Закапывают себя бесперспективностью. Возможно, из-за публичности он изменит свое решение.

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Химки трансферы просмотр игроков Артур Мурза Игорь Жабченко сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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