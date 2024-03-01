Ангелина Калинина – Диан Парри. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сразится против пятой ракетки соревнований Диан Парри из Франции (№62 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет 2:1, но последний матч проиграла.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Даниель Коллинс (№48 WTA) или Ван Сию (№64 WTA).

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