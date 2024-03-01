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Англия
01 марта 2024, 17:15 |
1993
5

Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца

Продолжится ли эксперимент с 10-м номером на поле?

01 марта 2024, 17:15 |
1993
5
Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче Кубка Англии против «Лидса» наставник «Челси» Маурисио Почеттино часть времени использовал хавбека Михаила Мудрика на позиции десятого номера, то есть центрального атакующего полузащитника.

Тренеру эксперимент понравился.

«Для него это была хорошая возможность быть более вовлеченным в игру. Я рад, что попробовал его на позиции десятого номера, хотя матч он заканчивал слева на фланге».

«Думаю, игра «десяткой» вынуждала его быть более включенным в игру и «читать» игру иначе», – сказал Почеттино.

В новом туре АПЛ лондонская команда сыграет против «Брентфорда».

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Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Wlad West
Десятка - это "мозг" команды, а с этим делом у мишани проблемы, у него на себя не хватает.
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+4
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Bombardini
Реально зіграв непогано, іноді роздавав непогані паси під забігання флангів. Але загалом Челсі все таке ж дно, бо в другому таймі проти команди з Чемпіоншипа вони спромоглися вдарити лише раз чи два по воротам
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+2
Злий Глобинець
Мудрик - цінний гравець для нашої збірної. Тому побажаємо йому продуктивної гри та побільше ігрової практики. Загалом він себе проявляє не так уже і погано у найсильнішій лізі світу. Але саме Челсі - ще та кризова команда... чи то просто підбір гравців там виявився невдалим, чи то тренер ніяк не дасть ради усім тим багатомільйонним придбанням.. Або усе перелічене разом.
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0
anacreon
Ну добре, якщо тренер намагається знайти іншу позицію гравцю, якщо той тормозить на своїй.  Взагалі чим універсальніше гравець - тим краще для нього самого. Бо можна отримати більше ігрового часу. Коли на його позиції сильний конкурент.
Стерлінг легко міняється флангами. Канселу. Циганков може як на фланзі, та і в центрі.
Мудрику треба не тупити, а чіплятися за ту 10-ку. Бо при такій конкуренції його тоді зможуть і там і там грати.
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-2
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