Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца

В матче Кубка Англии против «Лидса» наставник «Челси» Маурисио Почеттино часть времени использовал хавбека Михаила Мудрика на позиции десятого номера, то есть центрального атакующего полузащитника.

Тренеру эксперимент понравился.

«Для него это была хорошая возможность быть более вовлеченным в игру. Я рад, что попробовал его на позиции десятого номера, хотя матч он заканчивал слева на фланге».

«Думаю, игра «десяткой» вынуждала его быть более включенным в игру и «читать» игру иначе», – сказал Почеттино.

В новом туре АПЛ лондонская команда сыграет против «Брентфорда».