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  4. Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 17:02 |
2456
0

Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ

Также новую дату получил поединок между ЛНЗ и «Минаем»

01 марта 2024, 17:02 |
2456
0
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
ФК Динамо Киев

Стали известны новые даты проведения трех из восьми матчей Украинской Премьер-лиги, которые не были сыграны в осенней части чемпионата.

  • Матч 6-го тура УПД «Заря» – «Динамо» состоится 4 апреля 2024 года;
  • Матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо» состоится 17 апреля 2024 года;
  • Матч 17-го тура УПЛ ЛНЗ – «Минай» состоится 23 марта 2024 года;

Время начала всех встреч будет определено позже.

Ранее Sport.ua сообщал, что дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла один из матчей 20-го тура чемпионата страны. Эта игра, в которой встретятся «Заря» и «Минай», состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени.

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Динамо Киев Заря Луганск Минай ЛНЗ Черкассы Заря - Динамо Минай - Динамо перенос матчей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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