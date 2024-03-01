Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ

Стали известны новые даты проведения трех из восьми матчей Украинской Премьер-лиги, которые не были сыграны в осенней части чемпионата.

Матч 6-го тура УПД «Заря» – «Динамо» состоится 4 апреля 2024 года;

Матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо» состоится 17 апреля 2024 года;

Матч 17-го тура УПЛ ЛНЗ – «Минай» состоится 23 марта 2024 года;

Время начала всех встреч будет определено позже.

Ранее Sport.ua сообщал, что дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла один из матчей 20-го тура чемпионата страны. Эта игра, в которой встретятся «Заря» и «Минай», состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени.