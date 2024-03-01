Полесье – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Матч 19-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 1 марта, «Полесье» на центральном стадионе в Житомире в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба на матч:
«Полесье»: Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Козак, Танковский, Фортюне, Ндукве.
ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тилль, Пасич, Наумец, Молло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
28 февраля «Пантерас» выиграл у «Атлетико Ла Рока» 1:0, но матч запомнился не этим...
Уже в субботу состоится ответный поединок