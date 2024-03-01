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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 16:50 | Обновлено 01 марта 2024, 17:07
632
0

Полесье – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 19-го тура УПЛ начнется в 18:00

01 марта 2024, 16:50 | Обновлено 01 марта 2024, 17:07
632
0
Полесье – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Центральный стадион

Сегодня, 1 марта, «Полесье» на центральном стадионе в Житомире в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба на матч:

«Полесье»: Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Козак, Танковский, Фортюне, Ндукве.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тилль, Пасич, Наумец, Молло.

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Источник Sport.ua
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