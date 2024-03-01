Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
В клубе и не рассчитывали бороться за чемпионство
Ресурс The Athletic на фоне успешных выступлений «Жироны» в нынешнем сезоне опубликовал большой материал о каталонской команде.
В нем один из руководителей клуба на условиях анонимности рассказал о целях команды на финальную часть сезона Ла Лиги.
«Я вам честно говорю: мы даже не думали бороться за титул, таких мыслей не было. Все обсуждения внутри были о дистанции от «Атлетика», от 5-го места. Мы даже за второе место не боремся или за квалификацию в Суперкубок Испании, что, конечно, было бы здорово».
«Реальная цель – топ-4. Для нас и болельщиков выход в Лигу чемпионов будет на уровне мечты, на уровне победы в Ла Лиге. Были разговоры о сравнении с «Лестером», который выиграл АПЛ...».
«Но для этого нужно, чтобы много грандов сыграли намного хуже. Такого у нас нет», – сказал источник.
Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет в Ла Лиге на второй позиции.
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