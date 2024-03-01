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  4. Гвардиола нацелен на исторический титул: «Сейчас Ман Сити доминирует в АПЛ»
Англия
01 марта 2024, 16:11 | Обновлено 01 марта 2024, 16:12
577
0

Гвардиола нацелен на исторический титул: «Сейчас Ман Сити доминирует в АПЛ»

Команда может выиграть четвертый титул подряд

01 марта 2024, 16:11 | Обновлено 01 марта 2024, 16:12
577
0
Гвардиола нацелен на исторический титул: «Сейчас Ман Сити доминирует в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола надеется, что команда выиграет четвертый кряду титул АПЛ и впишет себя в историю – ранее это никому не удавалось.

«В 80-е доминировал «Ливерпуль», в 90-х – МЮ, а сейчас мы – у нас, кажется, 7 титулов АПЛ за последние 11-12 лет. Но не было такого, чтобы кто-то взял четыре титула кряду».

«Мы делаем все, чтобы продлить это постоянство на как можно более количество лет. Это наша задача», — сказал Гвардиола.

По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити». В новом туре АПЛ команды сыграют между собой.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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