Гвардиола нацелен на исторический титул: «Сейчас Ман Сити доминирует в АПЛ»
Команда может выиграть четвертый титул подряд
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола надеется, что команда выиграет четвертый кряду титул АПЛ и впишет себя в историю – ранее это никому не удавалось.
«В 80-е доминировал «Ливерпуль», в 90-х – МЮ, а сейчас мы – у нас, кажется, 7 титулов АПЛ за последние 11-12 лет. Но не было такого, чтобы кто-то взял четыре титула кряду».
«Мы делаем все, чтобы продлить это постоянство на как можно более количество лет. Это наша задача», — сказал Гвардиола.
По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити». В новом туре АПЛ команды сыграют между собой.
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