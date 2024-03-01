Гвардиола нацелен на исторический титул: «Сейчас Ман Сити доминирует в АПЛ»

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола надеется, что команда выиграет четвертый кряду титул АПЛ и впишет себя в историю – ранее это никому не удавалось.

«В 80-е доминировал «Ливерпуль», в 90-х – МЮ, а сейчас мы – у нас, кажется, 7 титулов АПЛ за последние 11-12 лет. Но не было такого, чтобы кто-то взял четыре титула кряду».

«Мы делаем все, чтобы продлить это постоянство на как можно более количество лет. Это наша задача», — сказал Гвардиола.

По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити». В новом туре АПЛ команды сыграют между собой.