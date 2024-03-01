Заря рассказала, при каких условиях присоединится к телепулу

К телепулу УПЛ-ТВ присоединились 13 клубов из 16, а вне общего пула остаются «Динамо», «Днепр-1» и «Заря». Президент луганчан Евгений Геллер рассказал, что может вынудить его перейти в телепул.

«Мы открыты к предложениям о телепуле. Дайте предложение, чтобы мы понимали. Там 13 клубов собрались, но нас не было. И там так – «Кривбасс» то в телепуле, то нет. «Рух» тоже».

«Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что есть сейчас (от 1+1 – прим). И если оно хотя бы такое же, то мы согласимся. Мы можем обговорить это с «Динамо» и «Днепром-1», но каждый примет решение сам».

«Но мы всегда обсуждаем», — сказал Геллер.

С весенней части чемпионата матчи 13 команд показывает канал УПЛ-ТВ.