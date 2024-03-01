Источник: саудовский клуб готовит очень щедрое предложение Де Брюйне

Один из саудовских клубов готов не пожалеть огромной суммы денег, чтобы подписать 32-летнего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.

По информации авторитетнтого инсайдера Николо Скиры, неназванная команда готовит «невероятное и очень щедрое» предложение, которое должно заставить «горожан» отпустить одного из своих лидеров. Несмотря на то, что у бельгийца контракт с «Манчестер Сити» действует до 2025 года, саудиты хотят видеть его у себя уже нынешним летом и готовы предложить соглашение до 2027-го.

Напомним, что Де Брюйне лишь недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил длительное время. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей за «горожан», в которых он забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач.