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  4. Источник: саудовский клуб готовит очень щедрое предложение Де Брюйне
Англия
01 марта 2024, 15:20 |
822
0

Источник: саудовский клуб готовит очень щедрое предложение Де Брюйне

Бельгийцу хотят предложить контракт до 2027 года

01 марта 2024, 15:20 |
822
0
Источник: саудовский клуб готовит очень щедрое предложение Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Один из саудовских клубов готов не пожалеть огромной суммы денег, чтобы подписать 32-летнего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.

По информации авторитетнтого инсайдера Николо Скиры, неназванная команда готовит «невероятное и очень щедрое» предложение, которое должно заставить «горожан» отпустить одного из своих лидеров. Несмотря на то, что у бельгийца контракт с «Манчестер Сити» действует до 2025 года, саудиты хотят видеть его у себя уже нынешним летом и готовы предложить соглашение до 2027-го.

Напомним, что Де Брюйне лишь недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил длительное время. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей за «горожан», в которых он забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига травма чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Источник Николо Скира
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