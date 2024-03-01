УПЛ перенесла один из матчей 20-го тура чемпионата

Как известно, два клуба Премьер-лиги – луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925» – в нынешнем сезоне используют в домашних матчах столичную «Арену Левый берег». В связи с тем, что луганскому клубу для проведения поединка 20-го тура в элите «Заря» – «Минай» (тогда же на упомянутом стадионе должны играть также «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ) другую арену найти не удалось, номинальных хозяев «Левого берега» было решено развести по датам.

Как стало известно Sport.ua, вместо 8 марта, которое поначалу было запланировано в туре для обеих команд, «Заря» сыграет свой матч с «Минаем» на один день раньше, 7-го числа.

Время начала встречи остается тем же – в 15.30.

«Заря» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 пунктов. «Минай» продолжает находиться на 16-м, набрав в ходе чемпионата всего семь очков.