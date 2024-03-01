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Чемпионат Европы
01 марта 2024, 14:10 | Обновлено 01 марта 2024, 14:16
1434
0

Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги

Защитник «Кельна» Хусейнбашич прошлым летом выступал за Германию на молодежном Евро

01 марта 2024, 14:10 | Обновлено 01 марта 2024, 14:16
1434
0
Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Хусейнбашич

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич в предстоящем поединке плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины сможет рассчитывать на помощь новичка национальной команды, 22-летнего защитника немецкого «Кельна» Дениса Хусейнбашича.

Как сообщает Sport.ba, футболист родился и вырос в Германии, летом прошлого года выступал за «молодежку» Бундестим на Евро-2023 (U21), но решил сменить спортивное гражданство и получил боснийский паспорт. Комитет ФИФА удовлетворил просьбу футболиста по смене футбольного гражданства, и уже в ближайших матчах он сможет помочь национальной команде.

Отметим, что в нынешнем сезоне Хусейнбашич является основным защитником «Кельна», проведя за «козлов» 17 матчей в Бундеслиге.

Напомним, поединок Босния и Герцеговина – Украина пройдет 21 марта в Зенице. Победитель этого поединка выйдет на сильнейшего в паре Израиль – Исландия, в противостоянии с которым и оспорит путевку в финальную часть Евро-2024.

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Источник Sportsport.ba
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