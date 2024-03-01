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Испания
01 марта 2024, 13:55 |
799
1

Президент Ла Лиги: «Барселона не станет вторым Аяксом»

Хавьер Тебас уверен, что каталонцы преодолеют свои проблемы

01 марта 2024, 13:55 |
799
1
Президент Ла Лиги: «Барселона не станет вторым Аяксом»
Marca. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Барселона» не станет вторым «Аяксом» и не будет продавать своих воспитанников.

«Этого не произойдет. «Барселона» выйдет из ситуации, в которой она оказалась. У «Барселоны» есть варианты. У них есть два-три топ-игрока, которых они могут продать. Их продажей они решат большую часть проблем. Благодаря этому они могут заработать, избежать начисления процентов по долгам, и это позволит им платить футболистам.

«Барселона» зарабатывает почти миллиард. Они не станут такими. Это точно. Но, как и многие другие клубы, они переживают сложную ситуацию, и наш ФФП обязывает их быть там, где они сейчас.

Насколько я знаю, их не выбили из Лиги чемпионов, и они все еще могут выиграть Ла Лигу. Все не настолько катастрофично», — приводит слова Тебаса Marca.

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Хавьер Тебас Барселона Ла Лига
Источник Marca
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Lulinnha
Тебас:"Барса не стане другим Аяксом. Барса просто перестане..." 
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