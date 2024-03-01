Несколько клубов ПФЛ предоставили гарантии безопасности для болельщиков

До 1 марта все отечественные команды, выступающие под эгидой ПФЛ, должны были проинформировать руководство лиги, собираются ли они проводить весеннюю часть сезона со зрителями и на какое количество болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности.

Детальный анализ собранных данных еще впереди, но по предварительной информации точно рассчитывают на поддержку фанов «Карпаты», «Левый берег», «Буковина». Черновицкий клуб вообще задекларировал присутствие на календарных поединках до двух тысяч болельщиков. Кстати, сейчас на стадионе «Буковина» благодаря помощи нового титульного спонсора полным ходом идут ремонтные работы.

Впрочем, одного желания клубов – недостаточно. Гарантии безопасности должны быть утверждены еще специальными комиссиями, которые действуют при областных военных администрациях. Только после этого ПФЛ официально сообщит, сколько команд будут иметь право проводить календарные матчи со зрителями.

Напомним, что вторая часть сезона в Первой и Второй лиге стартует 23 марта.