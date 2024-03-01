Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта в 15:30 матч 19-го тура УПЛ
В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 19-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.
Заря занимает 12 строчку, сыграв 15 матчей и набрав 15 очков.
Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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