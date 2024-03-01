В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

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К началу 19-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.

Заря занимает 12 строчку, сыграв 15 матчей и набрав 15 очков.

Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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