Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Александрия
03.03.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 10:53 |
294
0

Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта в 15:30 матч 19-го тура УПЛ

01 марта 2024, 10:53 |
294
0
Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков.

Заря занимает 12 строчку, сыграв 15 матчей и набрав 15 очков.

Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Несколько клубов ПФЛ предоставили гарантии безопасности для болельщиков
Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Время для сравнений. У Мудрика столько же игр за Челси, сколько и за Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Александрия Заря Луганск Александрия - Заря
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 01 марта 2024, 11:21 1
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву

Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Футбол | 29 февраля 2024, 14:31 26
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?
Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?

Блогер Sport.ua – о перспективе приглашения в юношескую сборную Украины сына Андрея Шевченко

Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01.03.2024, 07:32
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому
Футбол | 01.03.2024, 09:11
Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому
Милевский признался, как неожиданно попал в искусственную кому
ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг
Футбол | 29.02.2024, 13:52
ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг
ОФИЦИАЛЬНО. Погба получил 4 года дисквалификации за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем