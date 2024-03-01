ЛЕВАНДОВСКИ – о Хави: «Ему тяжело быть тренером Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере команды Хави.

Ранее стало известно, что испанский специалист покинет свой пост по окончании сезона.

«Хави остается нашим тренером до конца сезона, и для нас очень важно оставаться сосредоточенными на работе. Я понимаю, что для Хави это был сложный и эмоциональный период.

Хави — бывший игрок «Барселоны», и быть тренером «Барсы» очень тяжело для него, потому что он эмоциональный человек. Для него «Барселона» — это больше, чем клуб. Я понимаю, что его семье тоже нелегко. Мы должны держаться вместе, двигаться в одном направлении и выигрывать матчи», — сказал Левандовски в интервью клубной пресс-службе.

В настоящее время «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, на 8 очков отставая от лидирующего «Реала».