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Чемпионат Украины
Оболонь
03.03.2024 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 10:40 | Обновлено 01 марта 2024, 10:41
474
0

Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта в 13:00 матч 19-го тура УПЛ

01 марта 2024, 10:40 | Обновлено 01 марта 2024, 10:41
474
0
Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Днепр-1».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Днепр-1» занимает вторую строчку, сыграв 18 матчей и набрав 35 очков.

Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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