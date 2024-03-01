В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Днепр-1».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Днепр-1» занимает вторую строчку, сыграв 18 матчей и набрав 35 очков.

Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ