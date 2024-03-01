Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта в 13:00 матч 19-го тура УПЛ
В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Днепр-1».
Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 19-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
«Днепр-1» занимает вторую строчку, сыграв 18 матчей и набрав 35 очков.
Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конец карьере звездного француза?
Альваро Валлес может перейти в «Реал»