ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
28 февраля «Пантерас» выиграл у «Атлетико Ла Рока» 1:0, но матч запомнился не этим...
28 февраля состоялся матч в третьем по силе дивизионе чемпионата Гондураса между командами «Пантерас» и «Атлетико Ла Рока». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Однако поединок запомнился не своим результатом, а одним эпизодом, который просто взорвал социальные сети.
На 79-й минуте игрок гостей под 45-м номером совершил максимально странный и очень неэффективный финт.
Он зажал мяч между ног и сделал сальто. Пропихнуть дальше мяч сквозь защитников так и не получилось...
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Honduras Ligi’nde bir ilginç çalım. pic.twitter.com/AmTIEwQdss— Buzz Spor (@buzzspor) March 1, 2024
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