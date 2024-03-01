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01 марта 2024, 11:35 |
2418
2

ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься

28 февраля «Пантерас» выиграл у «Атлетико Ла Рока» 1:0, но матч запомнился не этим...

01 марта 2024, 11:35 |
2418
2
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Twitter

28 февраля состоялся матч в третьем по силе дивизионе чемпионата Гондураса между командами «Пантерас» и «Атлетико Ла Рока». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Однако поединок запомнился не своим результатом, а одним эпизодом, который просто взорвал социальные сети.

На 79-й минуте игрок гостей под 45-м номером совершил максимально странный и очень неэффективный финт.

Он зажал мяч между ног и сделал сальто. Пропихнуть дальше мяч сквозь защитников так и не получилось...

ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься

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видео финт
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Херня 
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0
stalevar1250
Довольно таки забавно вышло, если б ещё гол забил после такого кульбита, ваще крутяк было бы) 
Ответить
-1
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