28 февраля состоялся матч в третьем по силе дивизионе чемпионата Гондураса между командами «Пантерас» и «Атлетико Ла Рока». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Однако поединок запомнился не своим результатом, а одним эпизодом, который просто взорвал социальные сети.

На 79-й минуте игрок гостей под 45-м номером совершил максимально странный и очень неэффективный финт.

Он зажал мяч между ног и сделал сальто. Пропихнуть дальше мяч сквозь защитников так и не получилось...

ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься