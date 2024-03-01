Президент Наполи: «Я был в шаге от подписания Холанда»

Главный тренер «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что был близок к подписанию Эрлинга Холанда, еще когда тот выступал за «РБ Зальцбург»:

«Я был в шаге от подписания Эрлинга Холанда за 50 миллионов евро из «РБ Зальцбург». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже запланировал его следующий трансфер».

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешел из «РБ Зальцбург» в «Боруссию» Дортмунд примерно за 20 миллионов евро.