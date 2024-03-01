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Италия
01 марта 2024, 07:57 | Обновлено 01 марта 2024, 08:20
661
0

Президент Наполи: «Я был в шаге от подписания Холанда»

Аурелио Де Лаурентис мог подписать звездного норвежца

01 марта 2024, 07:57 | Обновлено 01 марта 2024, 08:20
661
0
Президент Наполи: «Я был в шаге от подписания Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что был близок к подписанию Эрлинга Холанда, еще когда тот выступал за «РБ Зальцбург»:

«Я был в шаге от подписания Эрлинга Холанда за 50 миллионов евро из «РБ Зальцбург». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже запланировал его следующий трансфер».

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешел из «РБ Зальцбург» в «Боруссию» Дортмунд примерно за 20 миллионов евро.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Эрлинг Холанд РБ Зальцбург Мино Райола
Источник Фабрицио Романо
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