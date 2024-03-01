Италия01 марта 2024, 07:57 | Обновлено 01 марта 2024, 08:20
661
0
Президент Наполи: «Я был в шаге от подписания Холанда»
Аурелио Де Лаурентис мог подписать звездного норвежца
01 марта 2024, 07:57 | Обновлено 01 марта 2024, 08:20
661
0
Главный тренер «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что был близок к подписанию Эрлинга Холанда, еще когда тот выступал за «РБ Зальцбург»:
«Я был в шаге от подписания Эрлинга Холанда за 50 миллионов евро из «РБ Зальцбург». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже запланировал его следующий трансфер».
Напомним, в январе 2020 года Холанд перешел из «РБ Зальцбург» в «Боруссию» Дортмунд примерно за 20 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 февраля 2024, 17:34 0
Украинка не удивила своим выбором, но не назвала Коко Гофф
Биатлон | 29 февраля 2024, 11:45 11
Первая медаль Украины на Юниорском чемпионате мира
Футбол | 01.03.2024, 06:21
Футбол | 01.03.2024, 07:43
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.02.2024, 07:05 1
01.03.2024, 07:32 3
28.02.2024, 11:08
28.02.2024, 20:46
29.02.2024, 10:38 23
28.02.2024, 22:38 4
29.02.2024, 00:04 2
29.02.2024, 06:10 17