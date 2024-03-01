ВИДЕО. Левый берег и Локомотив разошлись миром в спарринге

«Лівий Берег» розійшовся миром зі столичним «Локомотивом» у черговому спарингу під час підготовки до другої частини сезону.

«Лівий Берег» домінував на полі протягом всієї зустрічі, проте наприкінці матчу Локо зусиллями Єсаулова вдалося відкрити рахунок після стандарту.

«Лелеки» продовжили тиск на ворота гостей і на останній хвилині основного часу заробили пенальті. Влучним ударом із 11-метрової позначки фінальний нічийний рахунок встановив Руслан Дедух (1:1).

На наступний день «Лівий Берег» запланував відновлювальне тренування, а далі «Лівий Берег» розпочне підготовку до наступного контрольного матчу.

Товариський матч. Лівий берег (Київ)

15:00. Лівий Берег Київ – Локомотив Київ – 1:1 (0:0)

Голи: Дедух, 90 (пен.) – Єсаулов (80)