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  4. ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 07:27 |
80
0

ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем

Матч состоится 2 марта

01 марта 2024, 07:27 |
80
0
ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем
ФК Динамо

В субботу, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Этот матч для «Динамо» станет первым домашним поединком за долгое время, который команда проведет в присутствие болельщиков.

Подопечные Александра Шовковского готовятся к матчу на своей базе в Вите-Литовской в режиме одной тренировке в день, которой предшествует подготовка в фитнесс-зале.

Смотрите видео тренировочного процесса «Динамо» Киев:

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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Источник Sport.ua
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