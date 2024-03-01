ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем

В субботу, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Этот матч для «Динамо» станет первым домашним поединком за долгое время, который команда проведет в присутствие болельщиков.

Подопечные Александра Шовковского готовятся к матчу на своей базе в Вите-Литовской в режиме одной тренировке в день, которой предшествует подготовка в фитнесс-зале.

Смотрите видео тренировочного процесса «Динамо» Киев: