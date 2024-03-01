Украина. Премьер лига01 марта 2024, 07:27 |
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ВИДЕО. Подготовка Динамо к матчу с Черноморцем
Матч состоится 2 марта
01 марта 2024, 07:27 |
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В субботу, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Этот матч для «Динамо» станет первым домашним поединком за долгое время, который команда проведет в присутствие болельщиков.
Подопечные Александра Шовковского готовятся к матчу на своей базе в Вите-Литовской в режиме одной тренировке в день, которой предшествует подготовка в фитнесс-зале.
Смотрите видео тренировочного процесса «Динамо» Киев:
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