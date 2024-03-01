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01 марта 2024, 05:55 | Обновлено 01 марта 2024, 05:57
18
0

Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»

Роман Дидык - о подготовке к матчу с  «Колосом»

01 марта 2024, 05:55 | Обновлено 01 марта 2024, 05:57
18
0
Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»
ФК Рух. Роман Дидык

Центральный защитник львовского «Руха» Роман Дидык ожидает трудного матча в Ковалевке с местным «Колосом».

«Настроение сейчас не самое лучшее, ведь думаю, что мы полностью провалили игру с «Полесьем». Не удалось выполнить наставления тренерского штаба и мой юбилейный матч оказался не очень хорошо. Надеюсь, что в в моем 51-м поединке за клуб будет победа.

«Колос» – это непростая команда. Можно сказать, что сейчас наш прямой конкурент, мы идем нога в ногу. Уних самая надежная защита в УПЛ, и это одно из доказательств того, что нас ждет тяжелая игра.

Пока что мы разобрали игру «Колоса» в обороне, переходные фазы. У нас еще есть время, и мы продолжим изучать их сильные и слабые стороны. Не хочется что-то выделять отдельно – все будет видно на поле. В то же время, я думаю, что к этой игре «Рух» будет готов на 100%», – сказал Дидык.

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Роман Дидык Рух Львов Колос Ковалевка
Источник ФК Рух Львов
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