Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Против Миная будет тяжело»
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 05:39 | Обновлено 01 марта 2024, 05:43
88
0

Виктор СКРИПНИК: «Против Миная будет тяжело»

Главный тренер «Металлиста 1925» ожидает непростой встречи

01 марта 2024, 05:39 | Обновлено 01 марта 2024, 05:43
88
0
Виктор СКРИПНИК: «Против Миная будет тяжело»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Наставник харьковского «Металиста 1925» Виктор Скрипник в комментарии для клубного сайта рассказал, что ожидает от игры против «Миная» в матче 19-го тура УПЛ.

– Как проходит период между матчами с «Динамо» и «Минаем». Удалось ли приблизить еще немного команду к своему лучшему футболу?

– Я могу только надеяться, что именно это мы делаем. Это уже будет вторая наша официальная игра, играющая неудачники чемпионата, но все зависит только от нас. Мы настраиваемся на очень хорошую игру. Бороться, драться, как говорится. С другой стороны, в чемпионате еще есть матчи.

В «Минае» сменился тренер, с тех пор как вы противостояли этой команде с «Ворсклой» осенью. Что изменилось в их действиях? Благодаря чему им, по вашему мнению, удалось отобрать очки у «Днепра-1»?

– Мы смотрели эту игру, разбирали, они играют в 5 защитников. Молодые, очень быстрые ребята выбегают. Когда ты играешь против «Днепра-1», знаешь, что они любят играть с мячом, тебе нужно терпеть. Однако «Минай» хорошо пользовался свободными зонами, куда врывались скорые ребята. Нам будет очень тяжело, но мы смотрим на себя, и я надеюсь, что мои ребята тоже умеют играть в футбол.

– Как должен сыграть «Металлист 1925», что должна сделать команда, чтобы приехать из Закарпатья с тремя очками?

– Очень просто: верить в себя, верить в тот труд, который мы делаем. Понятно, что не будет, что мы вышли и сразу победили. Это будет очень важная игра для обеих команд. Надеюсь на спортивный азарт, который обе команды попытаются продемонстрировать.

– Если против «Динамо», пожалуй, у «Металлиста 1925» была возможность не победить. Так против «Миная» все ожидают победы. Это не будет давить на игроков?

– Мы делаем все, чтобы это не давило. У нас есть качественные ребята, есть опытные ребята. У нас есть молодежь, которая хочет себя проявить. Но мы, тренеры, не хотим, чтобы это давление повлияло на их труд. Мы едем туда не в отпуск, а работать. Будем стараться продемонстрировать это в субботу.

– Какая кадровая ситуация в команде? Все ли здоровы и могут играть?

– Это футбольный процесс. У нас есть пропускающий парень - это Борячук, у него перебор желтых карточек. Также у нас есть травмированные игроки. Но мы не только говорим об этих ребятах, потому что есть другие игроки, которые, я уверен, тоже могут решить задачу, стоящую перед командой. Итак, на эту игру мы настраиваемся, как никогда.

По теме:
Богдан СЛЮБИК: «В Ковалевке хотим получить положительный результат»
ВИДЕО. Шахтер активно готовится к битве лидеров против Кривбасса
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал хавбека в аренду клубу из Первой лиги
Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Футбол | 29 февраля 2024, 07:05 1
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка

Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29 февраля 2024, 15:55 10
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?

«Ньюкасл» может купить украинца, если тот решит покинуть «Реал»

Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
Футбол | 01.03.2024, 04:45
Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Футбол | 29.02.2024, 20:13
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Мандзын выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU
Биатлон | 29.02.2024, 23:02
Мандзын выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU
Мандзын выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 9
Футбол
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
28.02.2024, 11:08
Баскетбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 11
Биатлон
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
28.02.2024, 05:45 5
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем