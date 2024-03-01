Виктор СКРИПНИК: «Против Миная будет тяжело»

Наставник харьковского «Металиста 1925» Виктор Скрипник в комментарии для клубного сайта рассказал, что ожидает от игры против «Миная» в матче 19-го тура УПЛ.

– Как проходит период между матчами с «Динамо» и «Минаем». Удалось ли приблизить еще немного команду к своему лучшему футболу?

– Я могу только надеяться, что именно это мы делаем. Это уже будет вторая наша официальная игра, играющая неудачники чемпионата, но все зависит только от нас. Мы настраиваемся на очень хорошую игру. Бороться, драться, как говорится. С другой стороны, в чемпионате еще есть матчи.

– В «Минае» сменился тренер, с тех пор как вы противостояли этой команде с «Ворсклой» осенью. Что изменилось в их действиях? Благодаря чему им, по вашему мнению, удалось отобрать очки у «Днепра-1»?

– Мы смотрели эту игру, разбирали, они играют в 5 защитников. Молодые, очень быстрые ребята выбегают. Когда ты играешь против «Днепра-1», знаешь, что они любят играть с мячом, тебе нужно терпеть. Однако «Минай» хорошо пользовался свободными зонами, куда врывались скорые ребята. Нам будет очень тяжело, но мы смотрим на себя, и я надеюсь, что мои ребята тоже умеют играть в футбол.

– Как должен сыграть «Металлист 1925», что должна сделать команда, чтобы приехать из Закарпатья с тремя очками?

– Очень просто: верить в себя, верить в тот труд, который мы делаем. Понятно, что не будет, что мы вышли и сразу победили. Это будет очень важная игра для обеих команд. Надеюсь на спортивный азарт, который обе команды попытаются продемонстрировать.

– Если против «Динамо», пожалуй, у «Металлиста 1925» была возможность не победить. Так против «Миная» все ожидают победы. Это не будет давить на игроков?

– Мы делаем все, чтобы это не давило. У нас есть качественные ребята, есть опытные ребята. У нас есть молодежь, которая хочет себя проявить. Но мы, тренеры, не хотим, чтобы это давление повлияло на их труд. Мы едем туда не в отпуск, а работать. Будем стараться продемонстрировать это в субботу.

– Какая кадровая ситуация в команде? Все ли здоровы и могут играть?

– Это футбольный процесс. У нас есть пропускающий парень - это Борячук, у него перебор желтых карточек. Также у нас есть травмированные игроки. Но мы не только говорим об этих ребятах, потому что есть другие игроки, которые, я уверен, тоже могут решить задачу, стоящую перед командой. Итак, на эту игру мы настраиваемся, как никогда.