Полтава обыграла Тростянец, готовясь к возобновлению сезона

У Полтаві на стадіоні Молодіжний відбувся матч за третє місце Зимового кубка АФП. Суперником полтавців у боротьбі за бронзові медалі став клуб Тростянець.

Команди вже зустрічалися на цих зборах. Тоді у першій грі після відпустки полтавці прикрої поразки з рахунком 0:1. У півфінальних іграх містяни поступилися Інгульцю (1:2), тоді як Тростянець програв Кременю.

На звітний матч Володимир Сисенко не змінював стартову одинадцятку, й команда швидко прибрала гру до своїх рук. Полтавці були активніші в пресингу та більше володіли м'ячем. Тому логічно, що одна з перших небезпечних атак завершилася швидким голом. Бужин вкинув м'яч з аута в центрі поля на хід Одарюку, Володимир прострілив у штрафний майданчик на Марусича, м'яч від якого відскочив під удар Переборі, який відправив точно в ціль (1:0).

Після забитого голу темп гри не впав, але епізодів біля воріт обох команд було не так багато. Полтавці більше атакували, але пройти оборону Тростянця тривалий час не вдавалося. Пригадати хіба що можна дальній удар полтавців під завісу першого тайму та удар Копитова, що пройшов над поперечкою.

Після перерви Володимир Сисенко зробив дві заміни в атаці. Замість Одарюка і Марусича вийшли Горжуй та Вівдич. Уже в дебюті тайму Щербак з колегами зорганізував низку непоганих атак на ворота суперника. Дмитро намагався зіграти у завершальній стадії атаки, але його удар якимось дивом парирував голкіпер Тростянця. На добиванні Дмитро знову влучив у голкіпера, а третій темп атаки завершував Коцюмака, який пустив м'яч аж занадто високо.

На 60-й хвилині Володимир Сисенко дав шанс проявити себе іншим виконавцям, провівши 9 замін. Свіжа кров на полі змогла підтримати темп. А на 77-й хвилині ще й зняти всі питання про переможця в грі. Подача з правого флангу завершилася вдалою грою Вівдича на другому поверсі. Олександр майстерно доправив м'яч головою прямісінько в ціль (2:0).

Тож у підсумку рахунок – 2:0. СК Полтава перемогла та здобула бронзові медалі турніру.

Зимовий кубок АФП. Матч за бронзу

12:00. СК Полтава – Тростянец – 2:0

Голи: Перебора, 6, Вівдич, 78