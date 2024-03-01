Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава обыграла Тростянец, готовясь к возобновлению сезона
Украина. Первая лига
01 марта 2024, 04:30 | Обновлено 01 марта 2024, 05:24
30
0

Полтава обыграла Тростянец, готовясь к возобновлению сезона

Команда из Полтавы заняла третье место в Зимнем кубке АФП

01 марта 2024, 04:30 | Обновлено 01 марта 2024, 05:24
30
0
Полтава обыграла Тростянец, готовясь к возобновлению сезона
СК Полтава

У Полтаві на стадіоні Молодіжний відбувся матч за третє місце Зимового кубка АФП. Суперником полтавців у боротьбі за бронзові медалі став клуб Тростянець.

Команди вже зустрічалися на цих зборах. Тоді у першій грі після відпустки полтавці прикрої поразки з рахунком 0:1. У півфінальних іграх містяни поступилися Інгульцю (1:2), тоді як Тростянець програв Кременю.

На звітний матч Володимир Сисенко не змінював стартову одинадцятку, й команда швидко прибрала гру до своїх рук. Полтавці були активніші в пресингу та більше володіли м'ячем. Тому логічно, що одна з перших небезпечних атак завершилася швидким голом. Бужин вкинув м'яч з аута в центрі поля на хід Одарюку, Володимир прострілив у штрафний майданчик на Марусича, м'яч від якого відскочив під удар Переборі, який відправив точно в ціль (1:0).

Після забитого голу темп гри не впав, але епізодів біля воріт обох команд було не так багато. Полтавці більше атакували, але пройти оборону Тростянця тривалий час не вдавалося. Пригадати хіба що можна дальній удар полтавців під завісу першого тайму та удар Копитова, що пройшов над поперечкою.

Після перерви Володимир Сисенко зробив дві заміни в атаці. Замість Одарюка і Марусича вийшли Горжуй та Вівдич. Уже в дебюті тайму Щербак з колегами зорганізував низку непоганих атак на ворота суперника. Дмитро намагався зіграти у завершальній стадії атаки, але його удар якимось дивом парирував голкіпер Тростянця. На добиванні Дмитро знову влучив у голкіпера, а третій темп атаки завершував Коцюмака, який пустив м'яч аж занадто високо.

На 60-й хвилині Володимир Сисенко дав шанс проявити себе іншим виконавцям, провівши 9 замін. Свіжа кров на полі змогла підтримати темп. А на 77-й хвилині ще й зняти всі питання про переможця в грі. Подача з правого флангу завершилася вдалою грою Вівдича на другому поверсі. Олександр майстерно доправив м'яч головою прямісінько в ціль (2:0).

Тож у підсумку рахунок – 2:0. СК Полтава перемогла та здобула бронзові медалі турніру.

Зимовий кубок АФП. Матч за бронзу

12:00. СК Полтава – Тростянец – 2:0

Голи: Перебора, 6, Вівдич, 78

По теме:
Ингулец в результативном матче переиграл Кремень
Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
ВИДЕО. Тернопольская Нива проиграла спарринг во Львове
Полтава Тростянец Первая лига Украины Зимний кубок АФП товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник СК Полтава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Футбол | 29 февраля 2024, 22:46 23
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина

«Горняки» до конца не рассчитались за трансферы Лассины Траоре и Давида Нереса

Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч
Футбол | 01 марта 2024, 00:45 0
Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч
Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч

Украинский голкипер пропустил два мяча в первом полуфинальном поединке

Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Футбол | 29.02.2024, 06:10
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 29.02.2024, 08:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Футбол | 29.02.2024, 07:05
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
28.02.2024, 11:08
Баскетбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем