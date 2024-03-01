Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан СЛЮБИК: «В Ковалевке хотим получить положительный результат»
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 05:00 | Обновлено 01 марта 2024, 05:20
38
0

Богдан СЛЮБИК: «В Ковалевке хотим получить положительный результат»

Защитник «Руха» заявляет, что клуб намерен обыграть «Колос»

01 марта 2024, 05:00 | Обновлено 01 марта 2024, 05:20
38
0
Богдан СЛЮБИК: «В Ковалевке хотим получить положительный результат»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик поделился ожиданиями от игры против «Колоса» в рамках 19-го тура УПЛ.

«Конечно, мы хотели начать официальные выступления в 2024 году с победы, но игра сложилась по другому сценарию. Сейчас нужно правильно подготовиться к матчу с «Колосом». «Руху» необходимо выложиться на полную в Ковалевке и получить положительный для себя результат.

Мы изучаем игру соперника, но только на поле проявятся сильные и слабые стороны оппонента. Однако следует помнить, что «Колос» пропустил меньше всего голов в УПЛ в текущем сезоне, поэтому нам будет тяжело в поединке с кузовами.

Матчи на выезде всегда тяжелые, тем более что сейчас на трибуны вернулись болельщики. Играть при зрителях гораздо приятнее – футболисты получают удовольствие от такой поддержки. Впрочем, не думаю, что давление болельщиков хозяев существенно повлияет на нас», - сказал Богдан Слюбик.

По теме:
Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»
Виктор СКРИПНИК: «Против Миная будет тяжело»
ВИДЕО. Шахтер активно готовится к битве лидеров против Кривбасса
Богдан Слюбик Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Футбол | 29 февраля 2024, 22:46 23
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина

«Горняки» до конца не рассчитались за трансферы Лассины Траоре и Давида Нереса

Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Футбол | 29 февраля 2024, 20:13 139
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне

Украинский клуб планирует выступать в Дюссельдорфе

Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Футбол | 01.03.2024, 01:25
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Футбол | 29.02.2024, 10:38
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Футбол | 29.02.2024, 07:05
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 9
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 24
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем