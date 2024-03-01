Богдан СЛЮБИК: «В Ковалевке хотим получить положительный результат»

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик поделился ожиданиями от игры против «Колоса» в рамках 19-го тура УПЛ.

«Конечно, мы хотели начать официальные выступления в 2024 году с победы, но игра сложилась по другому сценарию. Сейчас нужно правильно подготовиться к матчу с «Колосом». «Руху» необходимо выложиться на полную в Ковалевке и получить положительный для себя результат.

Мы изучаем игру соперника, но только на поле проявятся сильные и слабые стороны оппонента. Однако следует помнить, что «Колос» пропустил меньше всего голов в УПЛ в текущем сезоне, поэтому нам будет тяжело в поединке с кузовами.

Матчи на выезде всегда тяжелые, тем более что сейчас на трибуны вернулись болельщики. Играть при зрителях гораздо приятнее – футболисты получают удовольствие от такой поддержки. Впрочем, не думаю, что давление болельщиков хозяев существенно повлияет на нас», - сказал Богдан Слюбик.