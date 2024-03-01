ВИДЕО. Шахтер активно готовится к битве лидеров против Кривбасса
Донецкая команда готовится к важнейшему матчу в борьбе за чемпионство
Донецкий «Шахтер» активно готовится к матчу против криворожского «Кривбаса». Этот матч очень важный в борьбе за чемпионство.
Команда Марино Пушича активно занималась в тренажерном зале, а затем отрабатывала упрежнения с мячем на базе.
«Горняки» сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка за 16 матчей. «Кривбасс» – лидер чемпионата. Коллектив Юрия Вернидуба имеет 37 очков, но провел на две встречи больше.
Игра между командами пройдет 3 марта на «Арене-Львов». Старт матча запланирован на 18:00.
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