ВИДЕО. Шахтер активно готовится к битве лидеров против Кривбасса

Донецкий «Шахтер» активно готовится к матчу против криворожского «Кривбаса». Этот матч очень важный в борьбе за чемпионство.

Команда Марино Пушича активно занималась в тренажерном зале, а затем отрабатывала упрежнения с мячем на базе.

«Горняки» сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка за 16 матчей. «Кривбасс» – лидер чемпионата. Коллектив Юрия Вернидуба имеет 37 очков, но провел на две встречи больше.

Игра между командами пройдет 3 марта на «Арене-Львов». Старт матча запланирован на 18:00.