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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 04:16 | Обновлено 01 марта 2024, 04:20
25
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал хавбека в аренду клубу из Первой лиги

Станислав Шарай усилил «Викторию»

01 марта 2024, 04:16 | Обновлено 01 марта 2024, 04:20
25
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал хавбека в аренду клубу из Первой лиги
НК Верес. Станислав Шарай

«Верес» огласил о переходе полузащитника Станислава Шарая в клуб Первой лиги «Викторию» из города Сумы.

В первой части сезона 26-летний хавбек сыграл за команду в УПЛ 10 матчей и забил 2 гола.

Станислав перешел в состав «Вереса» летом 2022 года в статусе свободного агента.

За карьеру Шарай играл за «Альянс», «Олимпик» (Донецк), ПФК «Сумы», «Авангард» (Краматорск). Портал transfermarkt оценивает игрока 400 тысяч евро.

«Верес» идет на 15-м месте в УПЛ – 12 баллов за 17 игр. «Виктория» в Первой лиге занимает шестое место. Команда за 18 матчей набрала 30 очков.

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Станислав Шарай Верес Ровно Виктория Сумы (Николаевка) Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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