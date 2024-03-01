ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал хавбека в аренду клубу из Первой лиги

«Верес» огласил о переходе полузащитника Станислава Шарая в клуб Первой лиги «Викторию» из города Сумы.

В первой части сезона 26-летний хавбек сыграл за команду в УПЛ 10 матчей и забил 2 гола.

Станислав перешел в состав «Вереса» летом 2022 года в статусе свободного агента.

За карьеру Шарай играл за «Альянс», «Олимпик» (Донецк), ПФК «Сумы», «Авангард» (Краматорск). Портал transfermarkt оценивает игрока 400 тысяч евро.

«Верес» идет на 15-м месте в УПЛ – 12 баллов за 17 игр. «Виктория» в Первой лиге занимает шестое место. Команда за 18 матчей набрала 30 очков.