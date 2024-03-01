Другие новости01 марта 2024, 02:54 | Обновлено 01 марта 2024, 03:10
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
Важные события во всех видах спорта
01 марта 2024, 02:54 | Обновлено 01 марта 2024, 03:10
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В пятницу, 1 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Полесье – ЛНЗ Черкассы
21:30 Фрайбург – Бавария
21:45 Лацио – Милан
22:00 Сельта – Альмерия
ТЕННИС
20:00 Ангелина Калинина – Диан Парри
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