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01 марта 2024, 02:54 | Обновлено 01 марта 2024, 03:10
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта

Важные события во всех видах спорта

01 марта 2024, 02:54 | Обновлено 01 марта 2024, 03:10
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – ЛНЗ Черкассы

Favbet 1.82 – 3.45 – 4.74

21:30 Фрайбург – Бавария

Favbet 6.70 – 5.13 – 1.49

21:45 Лацио – Милан

Favbet 3.46 – 3.48 – 2.29

22:00 Сельта – Альмерия

Favbet 1.91 – 3.78 – 4.41

ТЕННИС

20:00 Ангелина Калинина – Диан Парри

Favbet1.50 – 3.61

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Источник Sport.ua
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