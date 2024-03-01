ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта

В пятницу, 1 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – ЛНЗ Черкассы

1.82 – 3.45 – 4.74

21:30 Фрайбург – Бавария

6.70 – 5.13 – 1.49

21:45 Лацио – Милан

3.46 – 3.48 – 2.29

22:00 Сельта – Альмерия

1.91 – 3.78 – 4.41

ТЕННИС

20:00 Ангелина Калинина – Диан Парри

1.50 – 3.61