Галатасарай сенсационно вылетел. Определены полуфинальные пары Кубка Турции

29 февраля в матче 1/4 финала Кубка Турции «Галатасарай» принимал дома «Фатих Карагюмрюк».

Лидер чемпионата был фаворитом встречи, поскольку их соперник лишь на 1 балл опережает зону вылета.

Видимо, «львы» недооценили соперника. Уже на 6-й минуте Маркау вывел гостей вперед. Гранд местного футбола старался спастись, но ближе к финальному свистку Мендеш снял вопросы о победителе.

Кубок Турции. 1/4 финала.

«Галатасарай» – «Фатих Карагюмрюк» – 0:2

Голы: Маркау (6), Мендеш (84)

Видеообзор матча:

Пары 1/2 финала:

«Анкарагюджю» – «Бешикташ»

«Трабзонспор» – «Фатих Карагюмрюк»