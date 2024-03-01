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Турция
01 марта 2024, 01:45 | Обновлено 01 марта 2024, 02:04
91
0

Галатасарай сенсационно вылетел. Определены полуфинальные пары Кубка Турции

Стамбульский клуб неожиданно уступил дома аутсайдеру Суперлиги

01 марта 2024, 01:45 | Обновлено 01 марта 2024, 02:04
91
0
Галатасарай сенсационно вылетел. Определены полуфинальные пары Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

29 февраля в матче 1/4 финала Кубка Турции «Галатасарай» принимал дома «Фатих Карагюмрюк».

Лидер чемпионата был фаворитом встречи, поскольку их соперник лишь на 1 балл опережает зону вылета.

Видимо, «львы» недооценили соперника. Уже на 6-й минуте Маркау вывел гостей вперед. Гранд местного футбола старался спастись, но ближе к финальному свистку Мендеш снял вопросы о победителе.

Кубок Турции. 1/4 финала.

«Галатасарай» – «Фатих Карагюмрюк» – 0:2

Голы: Маркау (6), Мендеш (84)

Видеообзор матча:

Пары 1/2 финала:

«Анкарагюджю» – «Бешикташ»

«Трабзонспор» – «Фатих Карагюмрюк»

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Галатасарай Фатих Карагюмрюк Бешикташ Анкарагюджю
Источник Sport.ua
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