Галатасарай сенсационно вылетел. Определены полуфинальные пары Кубка Турции
Стамбульский клуб неожиданно уступил дома аутсайдеру Суперлиги
29 февраля в матче 1/4 финала Кубка Турции «Галатасарай» принимал дома «Фатих Карагюмрюк».
Лидер чемпионата был фаворитом встречи, поскольку их соперник лишь на 1 балл опережает зону вылета.
Видимо, «львы» недооценили соперника. Уже на 6-й минуте Маркау вывел гостей вперед. Гранд местного футбола старался спастись, но ближе к финальному свистку Мендеш снял вопросы о победителе.
Кубок Турции. 1/4 финала.
«Галатасарай» – «Фатих Карагюмрюк» – 0:2
Голы: Маркау (6), Мендеш (84)
Видеообзор матча:
Пары 1/2 финала:
«Анкарагюджю» – «Бешикташ»
«Трабзонспор» – «Фатих Карагюмрюк»
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