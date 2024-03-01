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Чемпионат мира
01 марта 2024, 01:25 | Обновлено 01 марта 2024, 01:37
370
0

Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022

Пара сейчас занимается расторжением брака

01 марта 2024, 01:25 | Обновлено 01 марта 2024, 01:37
370
0
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Эксекьель Паласиос

Жена футболиста сборной Аргентины Эсекьеля Паласиоса угрожает продать его медаль за победу на Чемпионате мира в Катаре.

Йесика Фриас и хавбек «Байера» сейчас работают над разводом. Она хочет полученные деньги за медаль потратить на выплату долга за их совместную квартиру в городе Тигре.

«Я хочу, чтобы он подписал развод. Я прошу только то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не хочет платить за квартиру, потому что не знает, останется она за ним или нет.

Я собираюсь продать все футболки и медаль победителя чемпионата мира, чтобы заплатить за квартиру. Я стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года.

В его интересах, чтобы я молчала. Есть вещи, которые я знаю о сборной, но не говорила их», – сказала Фриас.

25-летний Паласиос выступает за «Байер» с января 2020 года. В этом сезоне за «фармацевтов» аргентинец провел 44 матча и забил 10 голов. Портал transfermarkt оценивает Паласиоса в 40 млн евро.

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Эсекьель Паласиос женская сборная Аргентины по футболу развод скандал чемпионат мира Байер
Источник Daily Mail
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