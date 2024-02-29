Илия ТОПУРИЯ: «Перес хочет провести турнир UFC на Саньяго Бернабеу»
Боец рассказал о планах президента «Реала»
Илия Топурия, который в средине февраля благодаря победе над Алексом Волкановски стал чемпионом UFC, заверил, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет провести турнир Ultimate Fighting Championship в Мадриде на стадионе «Саньяго Бернабеу».
«Флорентино поздравил меня, подарил футболку и сказал мне что-то вроде: «Мы собираемся привезти сюда UFC».
Перес делает ставку 100% на UFC на «Сантьяго Бернабеу». Он провидец, мы все это знаем», – сказал Топурия.
Следующий соперник Илии ещё не определился. Сам боец хочет сойтись в октагоне с Конором Макгрегором.
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