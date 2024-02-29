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UFC
29 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:58
37
0

Илия ТОПУРИЯ: «Перес хочет провести турнир UFC на Саньяго Бернабеу»

Боец рассказал о планах президента «Реала»

29 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:58
37
0
Илия ТОПУРИЯ: «Перес хочет провести турнир UFC на Саньяго Бернабеу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илия Топурия

Илия Топурия, который в средине февраля благодаря победе над Алексом Волкановски стал чемпионом UFC, заверил, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет провести турнир Ultimate Fighting Championship в Мадриде на стадионе «Саньяго Бернабеу».

«Флорентино поздравил меня, подарил футболку и сказал мне что-то вроде: «Мы собираемся привезти сюда UFC».

Перес делает ставку 100% на UFC на «Сантьяго Бернабеу». Он провидец, мы все это знаем», – сказал Топурия.

Следующий соперник Илии ещё не определился. Сам боец хочет сойтись в октагоне с Конором Макгрегором.

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Илия Топурия UFC Флорентино Перес Реал Мадрид стадион Сантьяго Бернабеу
Источник Ringside24
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