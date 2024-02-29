Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина

Донецкий «Шахтер» все еще должен амстердамскому «Аяксу» 6,8 миллионов евро за трансферы двух игроков – Лассины Траоре и Давида Нереса.

Информация об этом содержится в полугодовом отчете нидерландского клуба за сезон-2023/24.

Отмечается, что в виду различных факторов, ключевым из которых является российско-украинская война, на текущий момент в «Аяксе» с высокой степенью уверенности не могут определить уровень кредитного риска по требованиям к «Шахтеру».

В то же время пока в «Аяксе» не видят причин, чтобы рассматривать долги «Шахтера» по трансферам Траоре и Нереса как безнадежные.

Напомним, Лассина Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года за 10 миллионов евро, а Давид Нерес стал футболистом донецкого клуба в начале 2022-го, и его трансфер обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро.

В настоящий момент Траоре продолжает оставаться игроком «Шахтера», а Нерес еще летом 2022 года за 15,3 миллионов евро был продан в «Бенфику».