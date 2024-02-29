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  4. Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 22:46 |
2653
7

Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина

«Горняки» до конца не рассчитались за трансферы Лассины Траоре и Давида Нереса

29 февраля 2024, 22:46 |
2653
7
Шахтер должен почти 7 миллионов евро Аяксу. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре в футболке Аякса

Донецкий «Шахтер» все еще должен амстердамскому «Аяксу» 6,8 миллионов евро за трансферы двух игроков – Лассины Траоре и Давида Нереса.

Информация об этом содержится в полугодовом отчете нидерландского клуба за сезон-2023/24.

Отмечается, что в виду различных факторов, ключевым из которых является российско-украинская война, на текущий момент в «Аяксе» с высокой степенью уверенности не могут определить уровень кредитного риска по требованиям к «Шахтеру».

В то же время пока в «Аяксе» не видят причин, чтобы рассматривать долги «Шахтера» по трансферам Траоре и Нереса как безнадежные.

Напомним, Лассина Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года за 10 миллионов евро, а Давид Нерес стал футболистом донецкого клуба в начале 2022-го, и его трансфер обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро.

В настоящий момент Траоре продолжает оставаться игроком «Шахтера», а Нерес еще летом 2022 года за 15,3 миллионов евро был продан в «Бенфику».

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Лассина Траоре Аякс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Давид Нерес Бенфика
Источник Voetbal4U
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Комментарии 7
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avk2307
Скоро бонусы за гол Мудрика придут и рассчитаются ...
Или может те бонусы для Сашки надо будет отдать если баллы насчитают шахтерам?
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+2
Boodya
Новини для срачу прямо як на конвеєрі😂
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+2
Remark
Ща трошки тариф на кВт підніме дехто і одразу розрахуються за гравця.
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+2
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Falko
Щось я не зрозумів цю фінансову історію. Бог із тими мудриками. Шахтар купив Нереса в Аякса за 12 лям, буквально через пів року продав за 15,3 і не зміг розрахуватись з Аяксом? ^^
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0
Andrii8753754
Суркисята щас вступят в бой против Ахметят. Одни бомжи Киевские без трансферов. А другие имеют долг, и у Суркисят пердак горит.
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-7
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