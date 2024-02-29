Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Спортинга

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» в первом полуфинальном матче сыграют лиссабонское дерби против команды «Спортинг».

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Первая встреча начнется 29 февраля в 22:45 по киевскому времени, а ответная игра состоится 3 апреля.

Стартовые составы команд на матч Спортинг – Бенфика