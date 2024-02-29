Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Спортинга
Первая игра полуфинала начнется 29 февраля в 22:45 по киевскому времени
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» в первом полуфинальном матче сыграют лиссабонское дерби против команды «Спортинг».
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Первая встреча начнется 29 февраля в 22:45 по киевскому времени, а ответная игра состоится 3 апреля.
Стартовые составы команд на матч Спортинг – Бенфика
Our starting XI #SCPSLB pic.twitter.com/nae6M95fj1— Sporting CP English (@SportingCP_en) February 29, 2024
📋 OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰!#SCPSLB • #PortugueseCup pic.twitter.com/wsJwaNayEE— SL Benfica (@slbenfica_en) February 29, 2024
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