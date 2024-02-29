МИХАВКО: «Мое взаимопонимание с другими защитниками уже на высоком уровне»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко, который дебютировал в составе первой команды в игре предыдущего тура против «Металлиста 1925» (4:2), поделился впечатлениями от своего дебюта.

- Ты понимаешь, что это только начало, и планка должна теперь расти, чтобы закрепиться в основе?

- Конечно, надо работать и доказывать на каждой тренировке, что я достоин играть в основном составе.

- Был ли уже разбор игры с харьковчанами?

- Да, уже разбирали игру с «Металлистом 1925». Мы этим занимались в два дня, что прошли. А сейчас, в эти два дня перед следующим матчем, разбираем игру «Черноморца».

- На какие ошибки в предыдущем матче указывали тренеры?

- Ошибки были, но ничего, будем исправляться, стараться их не допускать в следующих матчах.

- Для пары центральных защитников крайне важно чувствовать друг друга с полуслова. На каком уровне уже твое взаимодействие с коллегами по амплуа?

- Думаю, наше взаимопонимание уже на достаточно высоком уровне. Продолжаем работать, совершенствовать взаимодействие, подсказываем друг другу. Надеюсь, в следующих матчах уже не будем допускать таких ошибок, которые были в предыдущем.

- Сейчас в матчах команда уже воплощает то, что нарабатывала на сборах?

- Да, конечно. То, над чем мы работали на сборах, переносится на футбольное поле во время матчей. Мы совершенствуем эти наработки, выполняем указания тренерского штаба.

- Следующая игра с «Черноморцем». Ты уже встречался с одесситами в УПЛ, чего ожидаешь от этого соперника?

- Хорошая команда. Однако тот «Черноморец», против которого я играл год назад и «Черноморец» сейчас – немного разные команды. И задачи другие. Но мы хорошо приготовились к игре, поэтому все должно быть хорошо.

- Возможно, ты смотрел матч первого круга, когда «Динамо» играло с «Черноморцем» в Одессе?

- Нет, в тот день был матч юношеских составов, в то же время. Но пересматривал обзор.

- А есть ли в команде определенный реваншистский настрой за то поражение?

- Конечно, есть. Ребята стремятся доказать, что то поражение было несправедливым, случайным, провести этот матч на уже на более высоком уровне и победить.