Агент Пироженко ушел из футбола

Как стало известно Sport.ua, украинский агент Иван Пироженко перестал заниматься футбольными делами. Причина такого решения - разочарование в профессии и война. Сейчас Пироженко полностью отошел от агентских дел.

В свое время Пироженко был основателем компании LLC «SIXTEEN FOOTBALL AGENCY». Затем начал сотрудничать с итальянским агентством GG11.

В разное время Пироженко работал с такими футболистами, как Иван Петряк, Евгений Селезнев, Георгий Бущан, Владислав Супряга, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Рыбка.