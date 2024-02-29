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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 19:30 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:00
698
1

Агент Пироженко ушел из футбола

Причины – разочарование в профессии и война

29 февраля 2024, 19:30 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:00
698
1
Агент Пироженко ушел из футбола
folga.com.ua. Иван Пироженко

Как стало известно Sport.ua, украинский агент Иван Пироженко перестал заниматься футбольными делами. Причина такого решения - разочарование в профессии и война. Сейчас Пироженко полностью отошел от агентских дел.

В свое время Пироженко был основателем компании LLC «SIXTEEN FOOTBALL AGENCY». Затем начал сотрудничать с итальянским агентством GG11.

В разное время Пироженко работал с такими футболистами, как Иван Петряк, Евгений Селезнев, Георгий Бущан, Владислав Супряга, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Рыбка.

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Иван Пироженко инсайд
Источник Sport.ua
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Gargantua
надеюсь теперь на завод
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