ЛАПОРТА: «Я вижу великолепную Барселону с титулами через пять лет»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ходе одного из мероприятий предрек великолепное будущее каталонскому клубу, а также высказался о талантливой молодежи «блау-гранас».

«Я вижу великолепную «Барселону» с титулами через пять лет. Мы всегда отдавали предпочтение талантам с самого раннего возраста. Из нашей академии вышли талантливые футболисты, которые добились выдающихся результатов. Это передается из поколения в поколения. Существует преемственность.

Славное поколение в прошлом привело нас к успехам. Это одна из наших сильных сторон и наш фонд. Чтобы клуб был жизнеспособным и устойчивым, как в спортивном, так и в экономическом плане, очень важна приверженность.

«Барселона» всегда добивалась успеха, когда команда состояла из лучших воспитанников», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В текущем сезоне «Барселона» с 57 очками занимает 3-е место в Ла Лиге и отстает от лидирующего «Реала» на восемь очков.