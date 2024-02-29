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Испания
29 февраля 2024, 17:52 |
386
2

ЛАПОРТА: «Я вижу великолепную Барселону с титулами через пять лет»

Жоан Лапорта считает, что надо делать ставку на собственных воспитанников

29 февраля 2024, 17:52 |
386
2
ЛАПОРТА: «Я вижу великолепную Барселону с титулами через пять лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ходе одного из мероприятий предрек великолепное будущее каталонскому клубу, а также высказался о талантливой молодежи «блау-гранас».

«Я вижу великолепную «Барселону» с титулами через пять лет. Мы всегда отдавали предпочтение талантам с самого раннего возраста. Из нашей академии вышли талантливые футболисты, которые добились выдающихся результатов. Это передается из поколения в поколения. Существует преемственность.

Славное поколение в прошлом привело нас к успехам. Это одна из наших сильных сторон и наш фонд. Чтобы клуб был жизнеспособным и устойчивым, как в спортивном, так и в экономическом плане, очень важна приверженность.

«Барселона» всегда добивалась успеха, когда команда состояла из лучших воспитанников», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В текущем сезоне «Барселона» с 57 очками занимает 3-е место в Ла Лиге и отстает от лидирующего «Реала» на восемь очков.

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футбол Испания
Источник Mundo Deportivo
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Gargantua
блискучу наверное
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Harun Bakircioğlu
Великолепная Барселона будущего..
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